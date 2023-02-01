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17:05, 1 февраля 2023Забота о себе

Певицу Шанайю Твейн пришлось госпитализировать на вертолете из-за коронавируса

Шанайя Твейн призналась, что боролась за жизнь из-за пневмонии и коронавируса

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Канадская поп-певица Шанайя Твейн призналась, что ей пришлось бороться за жизнь из-за коронавируса и сопутствовавшей ему пневмонии. О том, как ее госпитализировали в пик пандемии COVID-19, 57-летняя артистка рассказала в беседе с Mirror.

Твейн, состояние которой стремительно ухудшалось, эвакуировали на вертолете с Женевского озера в Швейцарии, где она перед болезнью отдыхала с мужем. «Это было как в научной фантастике. Как будто меня перевозят на другую планету. В замедленной съемке», — вспоминает певица.

В больнице Твейн изолировали и назначили плазмотерапию. «Понадобилось несколько дней, чтобы у меня сформировались антитела, это было очень опасно и очень страшно», — призналась звезда, добавив, что благодарна мужу за то, что выкарабкалась.

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«Если бы я жила одна в более жестком сценарии самоизоляции, не знаю, что со мной бы стало. Хочу, чтобы все, у кого нет такой поддержки, могли получать своевременную помощь», — заключила она.

Ранее Шанайя Твейн рассказала, как однажды описалась во время собственного концерта. Артистка отметила, что ей удалось скрыть инцидент от публики.

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Александра Лисица
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