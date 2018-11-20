Певица Шанайя Твейн призналась в мочеиспускании на сцене

Канадская поп-певица Шанайя Твейн рассказала, как однажды описалась во время собственного концерта. Ее слова передает USA Today.

53-летняя артистка отметила, что ей удалось скрыть инцидент от публики. «Я быстро сообразила, что нужно делать. Я встала со стула, продолжая петь, и опрокинула стакан воды в лужу», — поведала Твейн, добавив, что ей повезло, что она была в юбке.

Певица также призналась, что однажды оказалась в коридоре римского отеля без одежды перед запертым номером. Она пояснила, что легла спать нагишом, а ночью захотела в туалет и перепутала двери. Твейн отметила, что муж впустил ее обратно.

Шанайя Твейн вошла в десятку самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes в 2016 году. В ее дискографии шесть альбомов, последний, Now, вышел в 2017-м. Твейн — первая обладательница титула «Самая сексуальная вегетарианка» по версии зоозащитной организации PETA.

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