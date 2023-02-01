Минфин высказался об идее Матвиенко приостановить закон о борьбе с коррупцией

Минфин: закон о госзакупках по контрактной системе не задерживает освоение средств

Закон 44-ФЗ о госзакупках не задерживает освоение средств в регионах, так как позволяет заключать контракты в самые сжатые сроки. Об этом заявили в пресс-службе Минфина России, сообщает РИА Новости.

Таким образом Минфин высказался об идее спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко приостановить до конца спецоперации действие этого закона, который является одним из главных госмеханизмов для борьбы с коррупцией. По ее мнению, регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Председатель Совфеда пообещала обсудить вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В Минфине возразили, что регионы могут быстро осваивать средства и при текущем законодательстве: закон 44-ФЗ позволяет определять исполнителей госконтрактов в течение 26 календарных дней при проведении конкурса или 18 календарных дней при проведении аукциона. Кроме того, для небольших по объему закупок (до 500 тысяч рублей) можно проводить более простую процедуру запроса котировок, которая занимает не более шести рабочих дней.

В министерстве также напомнили, что в 2022 и 2023 годах субъектам и муниципальным образованиям дали право самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков. Ранее нормативные акты, на основании которых проводили неконкурентные закупки, могли выпускать только президент и правительство. Теперь такие решения могут приниматься в любые самые короткие сроки, в том числе в случае закупок «под ключ» (то есть на полный комплекс работ), без наличия проектной документации, с последующим уточнением объема контракта.