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11:27, 1 февраля 2023Экономика

Матвиенко предложила на время СВО приостановить закон о борьбе с коррупцией

Матвиенко предложила на время СВО наложить мораторий на закон ФЗ-44 о госзакупках

Фото: Совет Федерации

Действие закона ФЗ-44 о госзакупках, который является одним из главных государственных механизмов для борьбы с коррупцией, следует приостановить на время проведения специальной военной операции (СВО). Такое предложении на заседании Совета Федерации высказала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, в условиях новой реальности, в которую попала страна, цепляться за старые догмы не имеет смысла. Следует дать возможность компаниям и региональным властям быстрее осваивать средства, без дополнительных проверок со стороны правоохранителей.

Матвиенко подчеркнула, что не имеет в виду полную отмену контроля за госзакупками, однако текущие требования выглядят чрезмерными. «Нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств», — пояснила она.

В течение недели вице-спикер Совфеда Николай Журавлев должен подготовить соответствующее обращение в правительство, а сама Матвиенко намерена обсудить вопрос с премьером Михаилом Мишустиным. «Полагаю, будет правильным наложить мораторий, развязать руки и дать возможность эффективного, а не в спешке, освоения выделяемых средств», — указала она, добавив, что таким образом можно обеспечить развитие страны и инвестиции в экономику.

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Платон Щукин
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