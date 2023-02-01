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11:16, 1 февраля 2023Экономика

СФ одобрил закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных

СФ одобрил закон о публикации деклараций парламентариев без персональных данных

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Совет Федерации (СФ) одобрил закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, пишет РИА Новости. Он должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Документ отменяет размещение в интернете отчетной информации по доходам и расходам парламентариев с указанием их личных данных — вместо этого будет публиковаться только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений.

Как объяснил член конституционного комитета СФ Александр Башкин, мера временная и связана с тем, что многие законодатели находятся под санкциями — нужно, чтобы данные политиков «не попали к врагу».

Закон также снимает обязательство предоставлять декларации с муниципальных и региональных депутатов, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе. Кроме того, документ предлагает прекращать полномочия муниципальных и региональных депутатов в случае, если они без уважительных причин отсутствуют на заседаниях заксобрания региона шесть месяцев подряд.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций ряда чиновников и военнослужащих о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции. Мера касается военных, участвующих в спецоперации, и чиновникрв, командированные на присоединенные территории.

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Софья Ермакова
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