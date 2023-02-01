В России выявили максимальное с конца октября число случаев COVID-19

В России за сутки выявили 8504 случая коронавируса, это максимум с 23 октября 2022 года

В России за сутки выявили 8504 случая коронавируса — это максимальный показатель с 23 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 5792.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1169. За этот же период 6729 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 356 008.

За сутки умер 41 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 395 108 человек.