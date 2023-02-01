В российском регионе женщина набросилась на ребенка на улице

В Бурятии женщина набросилась на школьницу на улице и начала ее избивать

В Бурятии пожилая женщина набросилась на второклассницу на улице и начала ее избивать. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Ариг Ус».

Инцидент произошел в Улан-Удэ, когда девочка возвращалась домой из школы. Ребенок переходил дорогу, в это время ее догнала незнакомая пенсионерка. Женщина напала на школьницу, схватила ее за капюшон пуховика и несколько раз ударила. «Mнe былo бoльнo и cтpaшнo. Онa мeня yдapилa два paзa пo cпинe и зa кaпюшoн. Я шлa, a oнa пpocтo взялa и пoдoшлa. Toчнee нe пoдoшлa, a пoдбeжaлa, ни c тoгo ни c ceгo», — рассказала девочка.

Школьнице на помощь пришла прохожая, она успокоила ребенка и проводила ее до дома. Мать пострадавшей обратилась в полицию, сотрудники сейчас изучают записи с камер наблюдения. Личность нападавшей устанавливается, какое именно наказание ей грозит пока неизвестно.

Ранее в Уфе мужчина пытался ограбить десятилетнюю девочку и затащил ее в подъезд жилого дома. Ребенку помогли другие жильцы дома, нападавший хотел убежать, но его задержали и доставили в отдел полиции. Следователи уже возбудили уголовное дело.