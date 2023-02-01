Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:49, 1 февраля 2023Россия

В российском регионе женщина набросилась на ребенка на улице

В Бурятии женщина набросилась на школьницу на улице и начала ее избивать

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Бурятии пожилая женщина набросилась на второклассницу на улице и начала ее избивать. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Ариг Ус».

Инцидент произошел в Улан-Удэ, когда девочка возвращалась домой из школы. Ребенок переходил дорогу, в это время ее догнала незнакомая пенсионерка. Женщина напала на школьницу, схватила ее за капюшон пуховика и несколько раз ударила. «Mнe былo бoльнo и cтpaшнo. Онa мeня yдapилa два paзa пo cпинe и зa кaпюшoн. Я шлa, a oнa пpocтo взялa и пoдoшлa. Toчнee нe пoдoшлa, a пoдбeжaлa, ни c тoгo ни c ceгo», — рассказала девочка.

Школьнице на помощь пришла прохожая, она успокоила ребенка и проводила ее до дома. Мать пострадавшей обратилась в полицию, сотрудники сейчас изучают записи с камер наблюдения. Личность нападавшей устанавливается, какое именно наказание ей грозит пока неизвестно.

Ранее в Уфе мужчина пытался ограбить десятилетнюю девочку и затащил ее в подъезд жилого дома. Ребенку помогли другие жильцы дома, нападавший хотел убежать, но его задержали и доставили в отдел полиции. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США передать Украине ракеты большей дальности
Пожилая женщина примерила откровенный наряд внучки и восхитила ее подписчиков
Артемий Лебедев сравнил свободу в России и на Западе
Британский боксер пожаловался на российских «монстров»
В российском регионе женщина набросилась на ребенка на улице
В Иране пообещали ответить на атаку дронов на военный завод в Исфахане
Кустурица пообещал снять три фильма по Гоголю
В Республике Сербской ответили на призыв ЕС ввести визы для россиян
Райффайзенбанк перестал принимать доллары и евро в банкоматах
В Москве при пожаре в квартире погибли два человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.