СМИ узнали о планах телеканала Showtime снять сериал про молодого Декстера

TVLine: телеканал Showtime задумал снять продолжение сериала «Декстер»

Телеканал Showtime задумал снять продолжение сериала «Декстер». Об этом пишет TVLine.

Ряд источников сообщили СМИ, что речь идет не о продлении сериала «Декстер: Новая кровь» на второй сезон. По их словам, рассматривается ряд новых проектов про маньяка-судмедэксперта, в том числе приквел, посвященный Декстеру в молодости.

Вышедший в январе 2022 года финал сериала «Декстер: Новая кровь» разочаровал зрителей и получил низкие оценки на кинопортале IMDb. Рейтинг последнего эпизода продолжения «Декстера» составил 4,7 балла из 10. Таким образом, серия оказалась одной из самых низкооцененных на сайте. При этом сиквел в целом получил положительные отзывы и оказался самым просматриваемым сериалом Showtime с восемью миллионами зрителей.

Сериал «Декстер» об эксперте по брызгам крови Декстере Моргане, работающем в полиции Майами и охотящемся на серийных убийц и маньяков, выходил в эфир с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов проекта.