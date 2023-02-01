Российские войска уничтожили в ДНР французскую артиллерийскую установку Caesar

Минобороны заявило об уничтожении в ДНР французской артиллерийской установки Caesar

Российские войска уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) самоходную артиллерийскую установку Caesar, произведенную во Франции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки на донецком направлении также были уничтожены более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», три бронемашины, гаубица «Мста-Б» и танк.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили в районе города Орехова Запорожской области поставленную из США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которую использовали бойцы противника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8243 единицы военной автомобильной спецтехники, 3978 орудий полевой артиллерии и минометов, 998 боевых машин РСЗО, 7706 танков и других боевых бронемашин, 402 зенитных ракетных комплекса, 2996 беспилотников, 381 самолет и 206 вертолетов ВСУ.