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18:00, 31 января 2023Мир

Украина получит еще несколько батарей САУ Caesar

Министр обороны Франции Лекорню заявил, что Париж поставит Украине еще 12 САУ Caesar

Фото: Charles Platiau / Reuters

Париж поставит Киеву еще 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и обучит артиллеристов ВСУ работе на них до начала лета 2023 года. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала BFM.

Министр обозначил, что в обучении украинских военных будут участвовать до 150 французских военнослужащих, а за месяц они смогут подготовить 600 человек. 12 машин могут составить до двух артиллерийских батарей.

Ранее министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен заявил, что страна передаст Украине 19 французских САУ Caesar. Таким образом, скандинавская страна стала еще одним государством, которое заявило о дальнейшей военной поддержке Киева, последовав примеру Швеции, Великобритании и Эстонии.

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Виктория Кондратьева
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