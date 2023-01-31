Украина получит еще несколько батарей САУ Caesar

Министр обороны Франции Лекорню заявил, что Париж поставит Украине еще 12 САУ Caesar

Париж поставит Киеву еще 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и обучит артиллеристов ВСУ работе на них до начала лета 2023 года. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала BFM.

Министр обозначил, что в обучении украинских военных будут участвовать до 150 французских военнослужащих, а за месяц они смогут подготовить 600 человек. 12 машин могут составить до двух артиллерийских батарей.

Ранее министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен заявил, что страна передаст Украине 19 французских САУ Caesar. Таким образом, скандинавская страна стала еще одним государством, которое заявило о дальнейшей военной поддержке Киева, последовав примеру Швеции, Великобритании и Эстонии.