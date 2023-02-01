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11:09, 1 февраля 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье на популярном курорте

Elite & Luxury Real Estate: российский спрос на жилье в Дубае вырос на 273,7 процента

Фото: Unsplash

По итогам 2022 года спрос на покупку жилья в Дубае со стороны россиян вырос на 273,7 процента по сравнению с 2021 годом. О том, что граждане России фактически бросились скупать недвижимость на популярном курорте, говорится в исследовании компании Elite & Luxury Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пик активности российских покупателей жилья в Дубае пришелся на октябрь, когда количество соответствующих запросов оказалось на 42,8 процента выше среднемесячного результата за 2021-й и более чем в пять раз выше аналогичного показателя за 2022 год. Всего в прошлом году было зафиксировано две волны спроса россиян на недвижимость в городе: в марте, когда за месяц число запросов выросло на 86,1 процента, и в сентябре, когда обращений стало больше на 94,4 процента.

В конце года россияне стали меньше интересоваться жильем в Дубае. В ноябре количество запросов сократилось на 11,3 процента относительно октября, а в декабре — на 0,7 процента относительно ноября. Однако, несмотря на это, число обращений в четвертом квартале 2022-го оказался выше результата за весь 2021 год.

Ранее сообщалось, что в декабре интерес к недвижимости в Дубае начали терять москвичи. Спрос на жилье в городе со стороны жителей столицы и области снизился на 10,5 процента по сравнению с ноябрем. Как отметили эксперты, отрицательна динамика наблюдается два месяца подряд.

Александра Качан
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