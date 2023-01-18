Жители Москвы и области стали реже интересоваться жильем на популярном курорте

Спрос на жилье в Дубае со стороны жителей Московского региона упал на 10,5 процента

В декабре 2022 года спрос на приобретение недвижимости в Дубае (ОАЭ) со стороны жителей Москвы и Московской области снизился на 10,5 процента относительно ноября того же года. О том, что они стали реже интересоваться покупкой жилья на популярном зарубежном курорте, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Dubai-Realty.com.

Специалисты отметили, что количество запросов со стороны жителей Московского региона уменьшается на протяжении двух месяцев подряд. Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, число обращений с их стороны в декабре 2022 года оказалось на 119,74 процента выше, чем в декабре 2021-го. По сравнению с двенадцатым месяцем 2020-го в 2022-м показатель взлетел на 499,07 процента. Кроме того, за период с января по декабрь прошедшего года интерес к приобретению жилья в Дубае со стороны жителей Московского региона превзошел параметр за аналогичный период предшествующего ему года на 194,75 процента.

По словам экспертов, пик спроса на покупку недвижимости на курорте в 2022 году был зафиксирован в феврале. В том месяце число запросов превысило среднемесячный результат на 48,58 процента.

«По нашим прогнозам, в связи с мировой обстановкой число запросов будет на том же уровне, поскольку ОАЭ остается местом, где можно спокойно проживать, получать ВНЖ, открывать счета, вести международную деятельность. Наверняка запросов на готовую недвижимость станет больше, так как люди смотрят жилье для себя», — предсказал основатель Dubai-Realty.com Максим Тяжкин.

В январе стало известно о том, что в 2022 году россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Дубае. По данным брокерской компании Betterhomes, в пятерку крупнейших иностранных приобретателей недвижимости на популярном курорте также вошли британцы, индийцы, итальянцы и французы.