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15:44, 16 января 2023Среда обитания

Россияне обогнали всех иностранных покупателей жилья на популярном курорте

Bloomberg: россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Дубае

Фото: Nathan John / Unsplash

В 2022 году россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование брокерской компании Betterhomes.

В пятерку крупнейших иностранных приобретателей недвижимости на популярном курорте, которых обогнали граждане России, вошли британцы, индийцы, итальянцы и французы. Китайцы не попали на первые позиции рейтинга из-за ковидных ограничений на зарубежные поездки, однако в 2023 году аналитики ожидают всплеск активности инвесторов из этой страны.

В 2021 году лидерами по количеству сделок с жильем в Дубае были индийцы, за ними следовали британцы и россияне. Резкий рост интереса последних к недвижимости в крупнейшем городе ОАЭ специалисты связывают с началом боевых действий на Украине — недвижимость в Дубае оказалась надежным способом вложить средства на фоне экономической неопределенности.

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По данным Betterhomes, всего в 2022 году в Дубае заключили 86 тысяч сделок с жильем — этот показатель стал рекордным с 2009 года, когда заключили 80 тысяч сделок. Общая стоимость проданной недвижимости достигла 208 миллиардов дирхамов (56,6 миллиарда долларов) — это почти на 80 процентов больше, чем в 2021-м. При этом жилье за год подорожало примерно на 11 процентов, отмечают эксперты.

В октябре 2022 года россияне обогнали всех иностранных покупателей жилья в Турции.

Нина Ташевская
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