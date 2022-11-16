Россияне обогнали всех иностранцев в покупке жилья на популярном курорте

TurkStat: россияне приобрели в Турции больше объектов недвижимости, чем все иностранцы

В октябре 2022 года граждане России обогнали всех иностранных покупателей на рынке недвижимости в Турции. Соответствующие данные приводятся на сайте национального Института статистики (TurkStat).

По данным аналитиков, россияне приобрели 2023 лота на популярном курорте — значительно больше, чем другие зарубежные клиенты. Второе место по числу сделок на рынке недвижимости Турции занимают граждане Ирана — они купили 498 домов и квартир. За ними следуют жители Ирака и Украины, которые приобрели 310 и 216 объектов соответственно.

В TurkStat отмечают, что всего в октябре на рынке недвижимости Турции было заключено 102,66 тысячи сделок — 5,2 процента из них оформлено с иностранцами. Больше всего недвижимости зарубежным гражданам за этот период продали в Анталье — 2123 объекта. Далее следуют Стамбул (1 658 лотов) и средиземноморская провинция Мерсин (490 лотов).

При этом относительно аналогичного месяца в 2021 году общий объем продаж жилья иностранцам в Турции снизился на 8,8 процента, до 5377 лотов. Однако в целом с января по октябрь текущего года продажа недвижимости иностранцам увеличилась на 26,9 процента, до 55,02 тысячи единиц.

Россияне опередили иностранных покупателей жилья в Турции и по итогам августа 2022 года. Тогда граждане России приобрели 1200 объектов на рынке недвижимости евразийской страны.