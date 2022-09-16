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Россияне опередили всех зарубежных покупателей жилья в одной стране

TurkStat: россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции

Фото: Osman Orsal / globallookpress.com

В августе 2022 года россияне купили 1,2 тысячи домов и квартир в Турции, обогнав всех других зарубежных покупателей жилья в евразийской стране. Такие данные приводят на сайте национального Института статистики (TurkStat).

Одними из лидеров по сделкам с жильем также стали граждане Ирана — они заключили в Турции 633 подобные сделки. Третье место заняли иракцы, купившие в курортной стране 417 домов и квартир. Четвертое место занимают граждане Казахстана (231 сделка), а замыкают пятерку лидеров украинцы, которые приобрели 219 объектов жилой недвижимости, отмечают аналитики.

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Всего, по данным TurkStat, иностранцы приобрели в Турции 5,2 тысячи домов или квартир — на 10,1 процента меньше, чем в августе 2021 года. При этом доля покупателей из других стран на рынке жилья Турции составила 4,3 процента. Самым популярным городом евразийского государства у иностранцев оказалась Анталья (1814 сделок). На втором месте по числу сделок Стамбул (1750), на третьем — Мерсин (317), добавили специалисты.

Ранее эксперты инвестиционной компании Garnet рассказали россиянам об особенностях рынка недвижимости Турции. По словам специалистов, покупатели жилья в этой стране лучше защищены от некоторых связанных с приобретаемым объектом рисков. Однако продавцы жилья зачастую умышленно занижают реальную стоимость предложения, усложняя иностранцам получения турецкого гражданства.

Нина Ташевская
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