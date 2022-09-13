Россиянам рассказали об особенностях рынка жилья в Турции

Garnet: покупатель жилья в Турции сильнее защищен от возможных рисков

Покупатели жилья в Турции сильнее, чем в России, защищены от некоторых связанных с приобретаемыми объектами рисков. Об особенностях рынка недвижимости в популярной курортной стране рассказали в инвестиционной компании Garnet. Сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по словам руководителя проектов компании Екатерины Сивовой, в Турции, если продавец не получил согласия на продажу объекта у супруги, то на покупателя это никак не повлияет. Однако эксперт отметила, что при этом везде, кроме Стамбула, владельцы недвижимости намеренно занижают цены.

«Если квартира в Анталье продается за 400 тысяч долларов, то по безналу придется заплатить максимум 220 тысяч долларов, а остальное по расписке или налом. Таким образом, чтобы получить гражданство за недвижимость в Анталье, то придется потратить не менее 750 тысяч долларов», — пояснила Сивова.

Ранее специалисты Garnet назвали причины повышенного спроса россиян на жилье в Турции. По оценкам экспертов, интерес к объектам в этой стране связан с желанием выгодно купить недвижимость для дальнейшего поучения гражданства.