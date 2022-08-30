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Названа причина повышенного спроса россиян на жилье в Турции

Компания Garnet объяснила высокий спрос россиян на жилье в Турции

Фото: Khalil Hamra / AP

Повышенный интерес россиян к жилью в Турции объяснили желанием успеть выгодно купить недвижимость в стране. Такую причину назвали в инвестиционной компании Garnet, оценка экспертов есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам руководителя проектов компании Екатерины Сивовой, многие российские покупатели старались купить подходящую для получения гражданства недвижимость по старой цене. «Большой интерес к жилью в Турции обусловлен активным процессом релокации россиян в эту страну, который начался весной и продолжается до сих», — заявила эксперт.

Сивова отметила, что сейчас приобретать недвижимость в Турции можно без опасений, однако любая сделка требует детального анализа. По данным Garnet, россияне продолжают возглавлять рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции — за июнь они приобрели 1,8 тысячи объектов.

В июля россиянам назвали основные ошибки при покупки турецкой недвижимости. Перечень возглавила поспешность при заключении сделки ради получения официального статуса. Второй по популярностью ошибкой стало стремление покупателей обратиться за помощью к риелторам, а не юристам.

Александра Качан
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