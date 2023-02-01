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11:39, 1 февраля 2023Россия

В Минобороны России рассказали об уничтожившем 20 бойцов ВСУ артиллеристе

МО России заявило, что расчет артиллериста Капичникова унитожил 20 солдат ВСУ в дуэли

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Артиллерийский расчет Валерия Капичникова вступил в огневую «дуэль» с военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ) и вышел из нее победителем, уничтожив 20 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России, заявление приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно рассказу Министерства обороны, Капичников скомандовал расчету сменить позицию артиллерийских систем, что стало для противника неожиданностью. После того как расчет вывел из строя всю имевшуюся у ВСУ на этом участке артиллерию, россиянин переключился на наступающую пехоту.

«В результате было уничтожено пять боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев. Благодаря точным и мужественным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения ВС (Вооруженных сил России) перешли в контратаку», — заявили в МО России.

Ранее оборонное ведомство рассказало о летчике, удостоенном звания Героя России за подвиг на Украине.

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Марк Леонов
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