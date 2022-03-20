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Минобороны рассказало о воздушной дуэли нового Героя России на Украине

Минобороны рассказало о летчике, удостоенном звания Героя России за подвиг на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первым летчиком, удостоенным звания Героя России за действия в ходе военной спецоперации на Украине, стал майор Виктор Дудин. О его подвиге рассказали журналистам в Минобороны в воскресенье, 20 марта.

По данным ведомства, свою первую цель Дудин поразил в первый же день спецоперации. Летчик в ходе патрулирования заметил истребитель Су-27 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины и уничтожил его в дуэльном бою. Таким образом ему удалось сорвать атаку украинских военных и не дать им нанести удары по позициям российских войск.

После этого Дудин еще несколько раз успешно предотвращал атаки авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожая украинские самолеты. Кроме того, он ликвидировал мобильный зенитный ракетный комплекс ПВО «Бук-М1» ВСУ, для чего ему пришлось снизиться на высоту менее 400 метров.

Как уточнили в Минобороны, к государственной награде был представлен и сослуживец Дудина, летчик-истребитель старший лейтенант Иван Перепелкин. «В ходе несения боевого дежурства по команде "Воздух" я выполнил взлет, в полете обнаружил две воздушные цели, произвел их захват, выполнил пуск ракет. В результате обе цели были поражены, а я выполнил штатную посадку на аэродроме базирования», — рассказал он.

Ранее Министерство обороны России впервые продемонстрировало кадры выполнения ночных полетов истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине.

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Варвара Кошечкина
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