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17:03, 1 февраля 2023Экономика

В Европе заявили об ускоренном избавлении от зависимости от топлива из России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об ускоренном избавлении от зависимости от топлива из РФ
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Dawn McDonald / Reuters

Евросоюз сумел избавиться от зависимости от ископаемых видов топлива из России значительно быстрее, чем предполагалось еще весной прошлого года. Об этом на пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, почти год назад был разработан и представлен план REPowerEU, который предполагал, что Европа прекратит зависеть от России в вопросах топлива до 2027 года. В реальности на решение такой задачи понадобилось меньше года.

Под ископаемым топливом подразумевается нефть, газ и уголь. От последнего Европа отказалась в августе прошлого года. В декабре вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти (прокачка по нефтепроводу «Дружба» продолжается), газ европейские страны покупать продолжают, но значительно меньше, чем ранее.

Эксперты ожидали, что столь резкий поворот приведет к беспрецедентному кризису в Евросоюзе, но регион сумел справиться с замещением источников энергии. Во многом этому поспособствовала теплая зима, позволившая сократить потребление газа, но свою роль сыграли также рекордные поставки сжиженного природного газа (СПГ), максимальная выработка электроэнергии с помощью солнечной и ветрогенерации, а также программа экономии.

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На этой неделе вступает в силу эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России. В отношении газа никаких санкций пока не планируется, однако Германия, крупнейшая экономика Европы, намерена в одностороннем порядке сокращать закупки СПГ российского происхождения. Радикальная смена поставщиков повлияла на экономический рост в ЕС, однако рецессии удалось избежать.

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Платон Щукин
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