В Европе заявили об ускоренном избавлении от зависимости от топлива из России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об ускоренном избавлении от зависимости от топлива из РФ

Евросоюз сумел избавиться от зависимости от ископаемых видов топлива из России значительно быстрее, чем предполагалось еще весной прошлого года. Об этом на пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, почти год назад был разработан и представлен план REPowerEU, который предполагал, что Европа прекратит зависеть от России в вопросах топлива до 2027 года. В реальности на решение такой задачи понадобилось меньше года.

Под ископаемым топливом подразумевается нефть, газ и уголь. От последнего Европа отказалась в августе прошлого года. В декабре вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти (прокачка по нефтепроводу «Дружба» продолжается), газ европейские страны покупать продолжают, но значительно меньше, чем ранее.

Эксперты ожидали, что столь резкий поворот приведет к беспрецедентному кризису в Евросоюзе, но регион сумел справиться с замещением источников энергии. Во многом этому поспособствовала теплая зима, позволившая сократить потребление газа, но свою роль сыграли также рекордные поставки сжиженного природного газа (СПГ), максимальная выработка электроэнергии с помощью солнечной и ветрогенерации, а также программа экономии.

На этой неделе вступает в силу эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России. В отношении газа никаких санкций пока не планируется, однако Германия, крупнейшая экономика Европы, намерена в одностороннем порядке сокращать закупки СПГ российского происхождения. Радикальная смена поставщиков повлияла на экономический рост в ЕС, однако рецессии удалось избежать.