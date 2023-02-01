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20:14, 1 февраля 2023Ценности

В сети восхитились внешностью девушки-пожарного на службе

В сети восхитились внешностью работающей пожарным девушки Сары О'Коннор на службе

Скриншот: видео @wildflower_hippiebitch

Блогерша Сара О'Коннор с никнеймом @wildflower_hippiebitch показала внешность во время работы пожарным и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 57 тысяч человек.

На размещенных кадрах девушка предстала за рулем служебной машины в синей форменной футболке с дредами и покрытой татуировками кожей. При этом юзерша подпевала радио, а также жестикулировала и двигалась в такт игравшей музыке.

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Зрители оценили внешность инфлюэнсерши в комментариях. «Сногсшибательная принцесса», «Мне нравятся твои татуировки. Особенно подсолнухи», «Похожа на звезду», «Выглядишь как актриса Камилла Ладдингтон», — заявили они.

Ранее в январе сообщалось, что сельская жительница и блогерша Кайла с никнеймом @southerncayla из Техаса, США, примерила откровенный наряд марки Victoria's Secret и восхитила пользователей сети своей внешностью. Сначала на размещенных кадрах девушка предстала в объемном свитшоте и коричневых спортивных штанах на завязках.

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Алина Гостева
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