В сети восхитились внешностью сельской жительницы в корсете Victoria's Secret

В сети восхитились внешностью сельской жительницы Кайлы из США в корсете Victoria's Secret

Сельская жительница и блогерша Кайла с никнеймом @southerncayla из Техаса, США, примерила откровенный наряд марки Victoria's Secret и восхитила пользователей сети своей внешностью. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в объемном свитшоте и коричневых спортивных штанах на завязках. Затем она позировала перед камерой в красном корсете указанной марки стоимостью 90 долларов (примерно 6300 рублей), который подчеркивал талию и грудь. Кроме того, американка надела полностью обнажающие бедра мини-шорты, широкополую шляпу и сапоги.

Зрители оценили преображение инфлюэнсерши в комментариях. «Фантастическая», «Из-за тебя мне трудно работать», «Красный — это твой цвет», «Теперь я знаю, что купить своей девушке», — отметили юзеры.

Ранее в январе сообщалось, что канадская фермерша Меган (фамилия не указывается) с никнеймом @ranchgirldream показала внешность во время работы и вызвала восхищение в сети. На размещенных кадрах девушка предстала за ежедневными занятиями. Она водила трактор, чинила забор и переносила ирригационные трубы.