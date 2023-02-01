США решили расширить доступ к военным базам на Филиппинах

США решили усилить военное присутствие на Филиппинах и расширить доступ к военным базам, расположенным в стране в рамках усилий по сдерживанию любых действий Китая против Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин прибудет с визитом на Филиппины в ближайшие дни для переговоров о расширении возможностей по обеспечению безопасности. Отмечается, что официальные лица в Маниле хотят таким образом защитить свои территориальные претензии в Южно-Китайском море.

Вашингтон предложил филиппинской стороне увеличить число американских военных объектов в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), заключенного еще в 2014 году. «Есть предложение о создании еще четырех или пяти таких объектов в рамках EDCA. У нас точно будет какое-то объявление. Я просто не знаю, сколько их будет в итоге», — заявил высокопоставленный чиновник в Маниле.

EDCA разрешает США доступ к филиппинским базам для совместного обучения, размещения оборудования и строительства таких объектов, как взлетно-посадочные полосы, хранилища топлива и жилье для военных, но исключает постоянное присутствие. Американские военные уже имеют доступ к пяти таким базам.

«Мы хотим быть уверены, что ни одна страна не увидит, что все, что мы делаем, направлено на какой-либо конфликт или что-то в этом роде», — отметил источник в правительстве Филиппин.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший запретил американским военным вернуться на бывшие военно-морские и авиабазы США на островах. Лидер Филиппин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сослался на конституционный запрет, исключающий дислокацию любых иностранных военных на территории архипелага.

При этом филиппинские вооруженные силы возобновили эксплуатацию бывшей американской военно-морской базы Субик-Бей в мае 2022 года под предлогом угрозы нападения Китая.