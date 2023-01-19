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17:31, 19 января 2023Мир

Филиппины запретили американским военным вернуться на острова

Президент Филиппин Маркос-младший запретил США вернуться на военные базы

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший запретил американским военным вернуться на бывшие военно-морские и авиабазы США на островах. Об этом пишет Sputnik.

Лидер Филиппин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сослался на конституционный запрет, исключающий дислокацию любых иностранных военных на территории архипелага.

При этом филиппинские вооруженные силы возобновили эксплуатацию бывшей американской военно-морской базы Субик-Бей в мае 2022 года под предлогом угрозы нападения Китая. Отмечается, что американские военные покинули базу еще в 1992 году, после чего она была преобразована правительством Филиппин в свободный порт.

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Глеб Бажуткин
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