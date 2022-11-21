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10:10, 21 ноября 2022Мир

Филиппины заявили о захвате буксируемого груза береговой охраной КНР

Военные Филиппин заявили, что береговая охрана КНР силой отобрала у них буксируемый груз

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Береговая охрана КНР в районе спорного острова Титу (Паг-аса) в Южно-Китайском море насильно отобрала груз, который буксировал филиппинский военный катер. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Филиппинский флот тянул за собой плавучие обломки, которые, вероятно, являлись частью китайской ракеты. По словам пресс-секретаря Западного командования Вооруженных сил Филиппин Черрил Тиндог, груз похож на части обломков ракеты КНР, недавно обнаруженных в филиппинских водах.

«Мы проявляем максимальную терпимость в такой ситуации. Поскольку речь шла о неопознанном объекте, а не о жизни и смерти, наша команда просто решила вернуться», — сказал Тиндог.

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Вице-адмирал Альберто Карлос рассказал, что китайское судно дважды блокировало филиппинский военный катер в воскресенье, 20 ноября, прежде чем захватить обломки. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Газета отмечает, что китайские корабли береговой охраны и раньше блокировали филиппинские суда снабжения, доставляющие припасы военным в спорных водах, но захват объектов, находящихся во владении вооруженных сил другой страны, представляет собой более агрессивный акт.

Острова двух архипелагов — Парасельский и Спратли, к которому принадлежит и остров Титу, — по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти. Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

В августе прошлого года Управление морской безопасности КНР заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

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Анжелика Бережная
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