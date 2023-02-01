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13:10, 1 февраля 2023Экономика

Основатели компаний-единорогов обеднели почти на 100 миллиардов долларов

Forbes: 44 основателя компаний-единорогов потеряли почти 100 миллиардов долларов за год

Фото: Scott Graham / Unsplash

44 основателя компаний-единорогов (стартапы, стоимость которых оценивается выше 1 миллиарда долларов) обеднели на 96 миллиардов долларов за год, а 12 из них перестали быть миллиардерами. Об этом пишет американский Forbes.

Еще в марте состояние основателей оценивалось в 190 миллиардов долларов. Но глобальный экономический спад и обвал криптовалютных рынков привел к снижению стоимости их компаний, что повлекло за собой сокращения капиталов бизнесменов.

Больше всего потеряли создатели обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бенкман-Фрид и Гэри Ван, которые лишились всего своего состояния в размере 24 миллиардов долларов и 5,9 миллиарда долларов соответственно. Также с 3,2 миллиарда долларов до нуля уменьшилось богатство основателя венчурной компании Digital Currency Group Барри Силберта. Глава платформы по упрощенному приему онлайн-платежей Checkout.com Гийом Пусаз лишился почти 70 процентов своего состояния, или 15,8 миллиарда долларов, основатель британской финтех-компании с русскими корнями Revoult Николай Сторонский потерял 54 процента богатства, или 3,8 миллиарда долларов.

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При этом многие из оцениваемых Forbes компаний-единорогов не спешат проводить переоценку собственной стоимости, а некоторые даже не соглашаются с выводами издания. Так, Revoult отказалась подтверждать свою новую оценочную стоимость, которая, по данным Forbes, упала с 33 миллиардов долларов до 13,8 миллиарда долларов, и назвала эти данные спекуляцией. «Во всем этом замешано эго. (...) Гораздо проще осознавать, что оценка поднялась с 1 миллиарда долларов до 5 миллиардов долларов, чем наблюдать, как она растет с 1 миллиарда долларов до 10 миллиардов долларов, а затем падает до 5 миллиардов долларов», — сказал венчурный инвестор Эрик Пейли из Founder Collective.

Тем не менее некоторые компании уже признали снижение собственной стоимости, а партнер венчурной компании Menlo Ventures Мэтт Мерфи призвал бизнес осознать, что необходимо преодолевать зависимость от оценочной стоимости и сосредоточиться на развитии операционной эффективности.

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Данил Дмитриев
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