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20:00, 1 февраля 2023Бывший СССР

Молдавия подтвердила принадлежность найденных обломков ракет Украине

Глава МВД Молдавии Ревенко подтвердила, что фрагменты найденных ракет принадлежат Украине

Фото: Moldovan Interior Ministry / AP

Упавшие в середине января в Молдавии обломки ракет принадлежат комплексам ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это подтвердила глава МВД Молдавии Анна Ревенко, сообщает РИА Новости.

«В результате предварительных проверок было установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300», — заявила министр. Она отметила, что данный факт говорит об уязвимости воздушного пространства страны.

14 января в приграничном с Украиной Бричанском районе Молдавии нашли упавшие обломки ракеты. В связи с этим власти страны запросили у союзников системы противовоздушной обороны и воздушного наблюдения.

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Алевтина Запольская
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