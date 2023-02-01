В России сократилось число заключенных в системе ФСИН

С начала 2022 года число заключенных в колониях и СИЗО сократилось на 32,9 тысячи человек

Количество заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось в 2022 году на 32,9 тысячи человек. Об этом сообщается в справке на сайте ФСИН.

По данным ведомства, такие цифры сопоставимы с 2019 и 2020 годами: тогда было зафиксирована снижение на 40 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) содержится чуть более 433 тысяч человек. При этом по данным на 1 января 2021 года в системе ФСИН содержалось 466 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минюст России подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных.