Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 1 февраля 2023Силовые структуры

В России сократилось число заключенных в системе ФСИН

С начала 2022 года число заключенных в колониях и СИЗО сократилось на 32,9 тысячи человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Количество заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось в 2022 году на 32,9 тысячи человек. Об этом сообщается в справке на сайте ФСИН.

По данным ведомства, такие цифры сопоставимы с 2019 и 2020 годами: тогда было зафиксирована снижение на 40 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) содержится чуть более 433 тысяч человек. При этом по данным на 1 января 2021 года в системе ФСИН содержалось 466 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минюст России подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Грузовой «Прогресс МС-23» отправят на МКС в мае
В МИД заявили о росте аппетита Зеленского из-за слов Макрона
Россиянин в футболке с «Бэтменом» подрался с пожарным и попал на видео
В Москве зафиксировали рекордное количество безопасных сделок с жильем
Польша ответила на просьбу поставить Украине истребители
Кабмин Украины уволил руководство таможни
Депутат Рады заявил о возможной отставке министра обороны Украины
Польша анонсировала отправку новой партии танков Украине
Блогерша раскрыла три простых способа улучшить качество волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.