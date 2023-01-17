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09:14, 17 января 2023Силовые структуры

Минюст предложил поменять условия содержания в СИЗО

Минюст России предложил изменить условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Минюст России подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных. Об этом сообщает РБК.

Среди прочего, документ предлагает увеличить норму площади в исправительных центрах с четырех до пяти квадратных метров на одного осужденного на принудительные работы. Также ведомство сочло возможным увеличить возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, с трех до четырех лет.

Кроме того, законопроект разрешает использовать в следственных изоляторах аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора; при этом администрация обязана уведомлять о применении таких средств под расписку.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной политики.

В сентябре 2022 года институт детского омбудсмена и Федеральная служба исполнения наказаний решили объединить усилия для защиты прав детей и подростков. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев договорились о совместных инициативах, направленных на улучшение условий в следственных изоляторах и воспитательных колониях, а также в домах ребенка при женских колониях.

Ранее сообщалось, что заключенным СИЗО №6 Ангарска и СИЗО №1 Иркутска, которые подвергались пыткам, предлагали отказаться от своих показаний взамен на лучшие условия для жизни в колонии. Например, одному из заключенных предложили камеру с плазменным телевизором и 100 тысяч рублей в обмен на то, что при допросе он не узнает своего мучителя. Однако, по словам адвоката Прохора Ананьева, заключенный, выполнив просьбу, не получил денежного вознаграждения и особых условий.

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Марина Совина
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