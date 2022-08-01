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Пострадавшим от пыток заключенным предложили плазму за отказ от показаний

Заключенным иркутских СИЗО предлагали деньги в обмен на отказ от показаний о пытках

Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

Заключенным СИЗО №6 Ангарска и СИЗО №1 Иркутска, которые подвергались пыткам, предлагали отказаться от своих показаний. О новых подробностях хода уголовного дела пишет обозреватель «Московского комсомольца», член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Согласно материалу, сотрудники ангарского СИЗО предлагали потерпевшим лучшие условия для жизни в колонии, если те откажутся от обвинений. Например, одному из заключенных предложили камеру с плазменным телевизором и 100 тысяч рублей в обмен на то, что он при допросе он не узнает своего мучителя. Однако, по словам адвоката Прохора Ананьева, заключенный, выполнив просьбу, не получил денежного вознаграждения и особенных условий.

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Правозащитник Петр Курьянов также сообщил, что следователи отказываются обращаться за продлением сроков расследования по резонансному делу, несмотря на то, что организации предоставили целый список пострадавших от пыток в колониях. «Под разными надуманными предлогами следственный орган СУ СК РФ по Иркутской области отказывается признавать их в качестве потерпевших, довольствуясь лишь их допросами в качестве свидетелей. К тому же часть сотрудников, которые не могли не знать о пытках, и возможно, были их организаторами, продолжают работать», — заявил Курьянов.

Подвергшиеся пыткам заключенные ангарской и иркутской колоний попали туда после бунта в ИК-15, который начался 9 апреля 2020 года. Другие колонии Иркутской области его не поддержали. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что были уничтожены швейный цех, склад, свиноферма и несколько десятков модульных зданий. Беспорядки были пресечены спецназом ФСИН в ночь с 10 на 11 апреля.

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Элла Саад
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