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17:31, 1 февраля 2023Бывший СССР

Генпрокурор Украины заявил об обвинениях против экс-чиновников Минобороны

Генпрокурор Украины Костин заявил об обвинениях против экс-чиновников Минобороны

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что в среду, 1 февраля, были предъявлены обвинения нескольким должностным лицам, в том числе бывшему замглавы Минобороны. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении четырем должностным лицам — экс-заместителю министра обороны Украины и экс-министру энергетики и угольной промышленности, действующему и бывшему должностным лицам Минобороны. Также по результатам следственных действий сообщено о подозрениях топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта"», — сообщил Костин.

При этом генпрокурор не стал называть фамилии подозреваемых. Он уточнил, что бывшего замминистра подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующего сотрудника Минобороны — в завладении средствами в особо крупных размерах, экс-министра энергетики — в служебной халатности. Как утверждает Костин, никакие должности не позволят избежать ответственности.

Ранее врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что масштабные обыски, проходящие в стране 1 февраля, проводятся по заданию президента республики Владимира Зеленского. По его словам, подобным решением глава государства наносит «глобальный удар по внутреннему врагу».

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Кристина Есикова
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