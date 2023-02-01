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16:42, 1 февраля 2023Бывший СССР

В СБУ заявили о приказе Зеленского провести масштабные обыски

Врио главы СБУ Малюк: масштабные обыски на Украине проводятся по заданию Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Масштабные обыски, проходящие на Украине 1 февраля, проводятся по заданию президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, подобным решением глава республики наносит «глобальный удар по внутреннему врагу». К соответствующему кругу лиц Малюк отнес «предателей, агентов российских спецслужб, представителей организованной преступности, коррупционеров, подрывающих экономику страны и функционирование оборонно-промышленного комплекса».

«Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!» — подчеркнул он, добавив, что информирование о текущих следственных действиях растянется еще на несколько дней.

Ранее сообщалось об обысках в налоговой инспекции Киева, проходящих в связи с делом о финансовых махинациях. Аналогичные следственные действия прошли и в строительных компаниях, предположительно связанных с председателем политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лишенным мандата и гражданства депутатом Тарасом Козаком. Помимо них, обыски также коснулись украинского олигарха Игоря Коломойского.

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Георгий Нестеров
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