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16:53, 1 февраля 2023Бывший СССР

СБУ провела обыски в связанных с Медведчуком компаниях

СБУ провела обыски в нескольких строительных компаниях, якобы связанных с Медведчуком

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких строительных компаниях в Киеве, предположительно связанных с председателем политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком и лишенным украинского мандата и гражданства депутатом Тарасом Козаком. Об этом пишет издание «Страна».

В частности, обыски проводят у крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара. По версии СБУ, его строительные компании участвовали в легализации средств Медведчука, Козака и других лиц в санкционных списках США и Европы. Против Столара возбудили уголовные дела по статьям 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и статьям 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

«Речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными офшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности», — утверждают силовики.

12 января президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом.

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Алевтина Запольская
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