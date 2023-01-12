Зеленский призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом. Видео выступления опубликовал офис украинского лидера в Telegram.
Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство Российской Федерации, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, — все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством — российским — и жить в соответствующем государстве
Накануне Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими», — заявил Зеленский.
Лишение священников УПЦ гражданства
7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ). По данным Lb.ua, указ номер 898/2022 от 28 декабря 2022-го не обнародовался официально из-за содержащихся в нем персональных данных. Речь в нем в том числе идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Указывается, что он является обладателем российского паспорта.
Также среди упомянутых священнослужителей — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий. Согласно данным издания, он находится в близких отношениях с Ионафаном.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанизмом лишение 13 священников УПЦ гражданства Украины в Рождество.
[Президент Украины] Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви. И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть
«Пророссийские» религиозные организации
В декабре стало известно об участившихся с ноября обысках СБУ в зданиях канонической УПЦ. Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.
Из документа также следует, что в течение двух месяцев правительство страны намерено внести в Верховную Раду законопроект со списком религиозных организаций, которые не могут продолжать деятельность на территории страны из-за их аффилиации «с центрами влияния в Российской Федерации».
Зеленский заявил, что в стране необходимо создать условия, в которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».
Позже Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении пророссийской литературы в церквях Закарпатской, Ровенской и Житомирской областей страны.
«Помимо литературы, украинские спецслужбы нашли символику партии "ОПЗЖ", а в одной из епархий — белорусскую наличность. Также обнаружили людей, находящихся на связи с гражданами России», — говорится в Telegram-канала «Суспильне».
Запрет творческой деятельности россиян
В ноябре Зеленский поддержал петицию о запрете для россиян вести любую творческую деятельность на территории Украины. Автор петиции, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.
Нашими задачами являются развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы
Кроме того, в октябре на Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах. В соответствии с документом, запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Отмечается, что норма распространяется не только на городской транспорт, но и на пригородные, междугородние и международные маршруты. Также уточняется, что запрет на трансляцию касается прежде всего телевидения и радио.
Также министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что народные артисты страны, которые поддерживают Россию, скоро будут лишены званий.
Хочу... предупредить, что все артисты, которые до сих пор «с гордостью» пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены