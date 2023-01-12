Владимир Зеленский призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом. Видео выступления опубликовал офис украинского лидера в Telegram.

Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство Российской Федерации, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, — все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством — российским — и жить в соответствующем государстве Владимир Зеленский Президент Украины

Накануне Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими», — заявил Зеленский.

Лишение священников УПЦ гражданства

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ). По данным Lb.ua, указ номер 898/2022 от 28 декабря 2022-го не обнародовался официально из-за содержащихся в нем персональных данных. Речь в нем в том числе идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Указывается, что он является обладателем российского паспорта.

Также среди упомянутых священнослужителей — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий. Согласно данным издания, он находится в близких отношениях с Ионафаном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанизмом лишение 13 священников УПЦ гражданства Украины в Рождество.

[Президент Украины] Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви. И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть Мария Захарова Официальный представитель МИД России

«Пророссийские» религиозные организации

В декабре стало известно об участившихся с ноября обысках СБУ в зданиях канонической УПЦ. Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

Из документа также следует, что в течение двух месяцев правительство страны намерено внести в Верховную Раду законопроект со списком религиозных организаций, которые не могут продолжать деятельность на территории страны из-за их аффилиации «с центрами влияния в Российской Федерации».

Зеленский заявил, что в стране необходимо создать условия, в которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

Позже Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении пророссийской литературы в церквях Закарпатской, Ровенской и Житомирской областей страны.

«Помимо литературы, украинские спецслужбы нашли символику партии "ОПЗЖ", а в одной из епархий — белорусскую наличность. Также обнаружили людей, находящихся на связи с гражданами России», — говорится в Telegram-канала «Суспильне».

Запрет творческой деятельности россиян

В ноябре Зеленский поддержал петицию о запрете для россиян вести любую творческую деятельность на территории Украины. Автор петиции, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

Нашими задачами являются развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, в октябре на Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах. В соответствии с документом, запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Отмечается, что норма распространяется не только на городской транспорт, но и на пригородные, междугородние и международные маршруты. Также уточняется, что запрет на трансляцию касается прежде всего телевидения и радио.

Также министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что народные артисты страны, которые поддерживают Россию, скоро будут лишены званий.