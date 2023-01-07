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18:17, 7 января 2023Бывший СССР

Зеленский приостановил гражданство 13 православных священников

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 православных священников

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующую информацию приводит издание Lb.ua со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что данный указ номер 898/2022 от 28 декабря 2022-го не обнародовался официально из-за содержащихся в нем персональных данных. Речь в нем том числе идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене. Указывается, что он является обладателем российского паспорта.

Кроме того, среди упомянутых священнослужителей — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий. Согласно данным издания, он находится в близких отношениях с Ионафаном.

В декабре сообщалось, что врио председателя СБУ Василий Малюк заявил об открытии в отношении священников УПЦ Московского патриархата свыше 50 уголовных дел, по пяти из которых суды вынесли приговоры.

Ранее стало известно об участившихся с ноября обысках СБУ в зданиях канонической УПЦ. Служба заявляла, что обнаружила в церквях, монастырях и у священнослужителей по всей Украине пророссийскую литературу.

Затем в УПЦ отметили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви. По мнению УПЦ, данные документы упрощают рейдерский захват монастырей и церквей, как это произошло с Киево-Печерской лаврой, и дают законодательную возможность запретить УПЦ.

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Карина Черных
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