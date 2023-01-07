Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 православных священников

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующую информацию приводит издание Lb.ua со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что данный указ номер 898/2022 от 28 декабря 2022-го не обнародовался официально из-за содержащихся в нем персональных данных. Речь в нем том числе идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене. Указывается, что он является обладателем российского паспорта.

Кроме того, среди упомянутых священнослужителей — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий. Согласно данным издания, он находится в близких отношениях с Ионафаном.

В декабре сообщалось, что врио председателя СБУ Василий Малюк заявил об открытии в отношении священников УПЦ Московского патриархата свыше 50 уголовных дел, по пяти из которых суды вынесли приговоры.

Ранее стало известно об участившихся с ноября обысках СБУ в зданиях канонической УПЦ. Служба заявляла, что обнаружила в церквях, монастырях и у священнослужителей по всей Украине пророссийскую литературу.

Затем в УПЦ отметили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви. По мнению УПЦ, данные документы упрощают рейдерский захват монастырей и церквей, как это произошло с Киево-Печерской лаврой, и дают законодательную возможность запретить УПЦ.