Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:37, 4 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский поддержал запрет творческой деятельности россиян на Украине

Президент Зеленский поддержал запрет творческой деятельности россиян на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете для россиян вести любую творческую деятельность на территории Украины. Об этом сообщает РБК.

Автор петиции, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

«Нашими задачами являются развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы», — говорится в ответе украинского лидера.

Президент также напомнил об уже введенных ограничениях в отношении российских артистов и заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.

В октябре на Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах. В соответствии с документом, запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Отмечается, что норма распространяется не только на городской транспорт, но и на пригородные, междугородние и международные маршруты. Также уточняется, что запрет на трансляцию касается прежде всего телевидения и радио.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британию и Украину обвинили в подготовке террористической армии для атак на Крым
Эрдоган рассказал об усилиях Турции в возобновлении зерновой сделки
Пентагон заявил о создании специального командования для надзора за Украиной
Путин разрешил российской компании купить активы американской Baker Hughes
В США допустили ввод войск на Украину
Эрдоган высказался о сроках принятия Швеции и Финляндии в НАТО
Зеленский поддержал запрет творческой деятельности россиян на Украине
Футболист сборной России заявил о желании играть за европейский клуб
В Евросоюзе назвали стратегическую цель в отношении России
В России рассказали о трехдневной атаке ВСУ в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.