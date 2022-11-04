Президент Зеленский поддержал запрет творческой деятельности россиян на Украине

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете для россиян вести любую творческую деятельность на территории Украины. Об этом сообщает РБК.

Автор петиции, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

«Нашими задачами являются развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы», — говорится в ответе украинского лидера.

Президент также напомнил об уже введенных ограничениях в отношении российских артистов и заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.

В октябре на Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах. В соответствии с документом, запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Отмечается, что норма распространяется не только на городской транспорт, но и на пригородные, междугородние и международные маршруты. Также уточняется, что запрет на трансляцию касается прежде всего телевидения и радио.