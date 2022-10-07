На Украине запретили российскую музыку в общественных местах

Верховная Рада запретила проигрывать российскую музыку в общественных местах и транспорте

На Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщил об этом в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Закон о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора» вступил в силу 7 октября. В соответствии с документом, запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Отмечается, что норма распространяется не только на городской транспорт, но и на пригородные, междугородние и международные маршруты.