Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине запретили российскую музыку в общественных местах

Верховная Рада запретила проигрывать российскую музыку в общественных местах и транспорте

Фото: Nalau Nobel / Unsplash

На Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщил об этом в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Закон о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора» вступил в силу 7 октября. В соответствии с документом, запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Отмечается, что норма распространяется не только на городской транспорт, но и на пригородные, междугородние и международные маршруты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил кредитные каникулы для военнослужащих
Доктор Мясников высказался о связи между смартфоном и раком мозга
На Украине запретили российскую музыку в общественных местах
В Ленобласти отменили новогодние корпоративы ради участников СВО
Назначен новый командующий Восточным военным округом
Названо наказание для пытавшегося купить военный билет российского футболиста
Состоялась премьера трагикомедии «Грузчики»
В Омской области нашлись деньги на выплаты мобилизованным
Уроженцу Таджикистана со зрением минус 19 выдали повестку в миграционном центре
Активисты из России, Украины и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.