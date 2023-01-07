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18:55, 7 января 2023Бывший СССР

В МИД назвали сатанизмом лишение священников УПЦ гражданства Украины в Рождество

Захарова назвала сатанизмом лишение 13 священников УПЦ гражданства Украины в Рождество

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала сатанизмом лишение 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ) гражданства Украины в Рождество. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви. И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — заявила Захарова.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ. Указ об этом официально не был обнародован из-за содержащихся в нем персональных данных. Уточняется, что речь идет в том числе о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене. Сообщалось, что он является обладателем российского паспорта.

В декабре прошлого года врио председателя СБУ Василий Малюк заявил об открытии в отношении священников УПЦ Московского патриархата свыше 50 уголовных дел, по пяти из которых суды вынесли приговоры. Ранее стало известно об участившихся с ноября обысках СБУ в зданиях канонической УПЦ.

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Кристина Есикова
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