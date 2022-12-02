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00:50, 2 декабря 2022Бывший СССР

Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций

Зеленский заявил, что Украина запретит работу аффилированных с РФ религиозных организаций

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором», — пояснил украинский лидер.

Он добавил, что в стране необходимо создать условия, в которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

В результате Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству внести в Раду законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Ранее в ноябре Зеленский поддержал петицию о запрете для россиян вести любую творческую деятельность на территории Украины. Автор петиции, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

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Марина Совина
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