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19:43, 2 декабря 2022Бывший СССР

СБУ вновь нашла пророссийскую литературу в православных церквях Украины

СБУ нашла пророссийскую литературу в храмах Закарпатской, Ровенской и Житомирской областей

Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обнаружении пророссийской литературы в церквях Закарпатской, Ровенской и Житомирской областей страны. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Суспильне».

«Помимо литературы украинские спецслужбы нашли символику партии "ОПЗЖ", а в одной из епархий — белорусскую наличность. Также обнаружили людей, находящихся на связи с гражданами России», — говорится в сообщении.

Накануне резидент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

Василий Мека
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