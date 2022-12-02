СБУ вновь нашла пророссийскую литературу в православных церквях Украины

СБУ нашла пророссийскую литературу в храмах Закарпатской, Ровенской и Житомирской областей

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обнаружении пророссийской литературы в церквях Закарпатской, Ровенской и Житомирской областей страны. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Суспильне».

«Помимо литературы украинские спецслужбы нашли символику партии "ОПЗЖ", а в одной из епархий — белорусскую наличность. Также обнаружили людей, находящихся на связи с гражданами России», — говорится в сообщении.

Накануне резидент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.