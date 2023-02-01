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15:41, 1 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о подозрении экс-главы Минэнерго Украины в убыточных сделках

«УП»: экс-главу Минэнерго Украины Насалика заподозрили в подписании убыточных сделок

Фото: РИА Новости

Экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика заподозрили в подписании убыточных сделок. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Насалика подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен», — пишет «УП». Уточняется, что о подозрении бывшему главе ведомства сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

В июле 2019 года Насалик стал подозреваемым по делу о незаконном декларировании доходов. Как сообщалось, чиновник «забыл» заявить в своей декларации 1,25 миллиона долларов. Бывший министр связал обвинения в свой адрес с внеочередными парламентскими выборами, в которых он принимал участие.

1 февраля украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что власти уволят все руководство государственной таможенной службы из-за случаев коррупции в ведомстве. Также сообщалось об обысках в Киевской налоговой инспекции из-за финансовых махинаций, связанных с незаконным получением возмещения НДС из госбюджета в размере более 30 миллиардов гривен.

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Кристина Есикова
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