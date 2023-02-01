Киев уволит все руководство украинской таможни из-за коррупции

Нардеп Гончаренко сообщил, что Киев уволит все руководство таможенной службы Украины

Киев уволит все руководство государственной таможенной службы Украины из-за случаев коррупции в ведомстве. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

«Сегодня уволят все руководство украинской таможни», — говорится в его сообщении.

Ранее стало известно, что в Киевской налоговой инспекции проходят обыски из-за финансовых махинаций, связанных с незаконным получением возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 миллиардов гривен (57,3 миллиарда рублей).