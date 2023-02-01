Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 1 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об обысках в налоговой инспекции Киева

«Страна.ua»: в Киевской налоговой инспекции проходят обыски из-за финансовых махинаций

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киевской налоговой инспекции проходят обыски из-за финансовых махинаций, связанных с незаконным получением возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 миллиардов гривен (57,3 миллиарда рублей). Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Страна.ua».

Сообщается, что дело ведет Госбюро расследований (ГБР) по махинациям с НДС. Обыски прошли и у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.

В распоряжении «Страны» оказался обнаруженный при обыске «список желаний» чиновницы. «В числе пожеланий — сумочка "Гермес", часы "Бригет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать миллион долларов», — сказано в публикации.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у ряда бывших высокопоставленных украинских военных чиновников по делу о закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен. Известно, что сначала обыски прошли у экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого, ему предъявлено извещение о том, что он находится под подозрением в рамках уголовного дела. Судя по фотографиям, в ходе обыска были найдены автомат Калашникова и боеприпасы к нему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод
Подразделения «Южной» группировки заняли выгодные рубежи на донецком направлении
Российские военные ударили по скоплениям живой силы ВСУ в ДНР и ЛНР
Названы районы Подмосковья с наиболее подорожавшими загородными домами
Девушка установила виниры и осталась с «клавишами пианино» вместо зубов
Российские военные ударили по лодкам с десантом ВСУ
Неизвестный напал на сотрудницу полиции в подъезде ее дома в Москве и ограбил ее
Роспотребнадзор отреагировал на платный возврат товаров с браком на Wildberries
Затащившая теленка на Красную площадь американка объяснила мотивы поступка
Диетолог назвала полезные для худеющих жирные продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.