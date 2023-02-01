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12:54, 1 февраля 2023Бывший СССР

СБУ пришла с обысками к бывшим высокопоставленным украинским военным

СБУ провела обыски у бывших военных чиновников по делу о коррупции на 123 млн гривен

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у ряда бывших высокопоставленных украинских военных чиновников по делу о закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен. О попытках борьбы с коррупцией в украинском Минобороны сообщает «Политика страны» с ссылкой на источники.

Известно, что сначала обыски прошли у экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого, ему предъявлено извещение о том, что он находится под подозрением в рамках уголовного дела. Судя по фотографиям, в ходе обыска были найдены автомат Калашникова и боеприпасы к нему.

Ранее обыски прошли у члена запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. «Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что последние годы был банкет», — прокомментировали источники причину расследования СБУ.

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Алевтина Запольская
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