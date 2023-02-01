У депутата запрещенной на Украине партии провели обыски

Депутат Рады Гончаренко: у члена запрещенной на Украине партии Столара проводят обыски

У члена запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара проводят обыски. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«У Столара обыски», — сообщил он. Гончаренко уточнил, что обыски проводит Служба безопасности Украины (СБУ) и добавил: «Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что последние годы был банкет». Другие подробности депутат Рады не привел.

При этом украинское издание «Страна.ua» в Telegram сообщило со ссылкой на источники, что обыски прошли 31 января. По информации газеты «Зеркало недели», их проводили в фондах депутата и его бизнес-партнера — президента компании «Киевгорстрой» Игоря Кушнира.

Ранее стало известно об обысках у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Как отмечает «Страна.ua», следственные мероприятия связаны с делом о крушении вертолета в Броварах Киевской области. Позже Аваков назвал их формальной отработкой версии. Кроме того, обыски прошли у украинского олигарха Игоря Коломойского.