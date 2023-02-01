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12:16, 1 февраля 2023Бывший СССР

Бывший глава МВД Украины Аваков отреагировал на обыски

Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил об обысках по делу о крушении вертолета в Броварах
Аваков Арсен

Аваков Арсен. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков отреагировал на обыски по делу о крушении вертолета в Броварах и назвал их формальной отработкой версии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты "аирбас" шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — сказал Аваков.

Вертолет с руководством МВД Украины на борту упал рядом с детским садом и жилыми домами под Киевом утром 18 января. В результате погибли 14 человек, в том числе один ребенок на земле, и действующий министр внутренних дел Денис Монастырский.

Аваков занимал пост главы МВД Украины с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Владимира Зеленского. Руководитель ведомства ушел в отставку, объяснив, что не хочет участвовать в вещах, с которыми не согласен.

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Виктория Кондратьева
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