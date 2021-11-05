Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил свою отставку. Об этом он рассказал телеканалу «Украина 24».

Он отметил, что не хочет участвовать в вещах, с которыми не согласен. «Я умею говорить "нет", и это не всем нравится», — сказал экс-министр. Также Аваков рассказал, что не боялся говорить президенту, что точка зрения главы государства по тем или иным вопросом являлась «полной ерундой».

В середине октября Аваков призвал украинские власти рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. «Тезис "вернуть исключительно дипломатическим путем", господа генералы, оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — говорил политик. В Госдуме России заявление экс-министра назвали «сплошным безумием» и пообещали фатальные последствия любому, кто попробует осуществить этот замысел.

Аваков был министром внутренних дел с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что глава МВД находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.