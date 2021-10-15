В Госдуме отреагировали на призывы Авакова вернуть Крым военным путем

Депутат Михаил Шеремет: Украине не стоит пытаться захватить Крым, тем более военным путем

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отреагировал на призывы бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова вернуть Крым военным путем. Его слова передает РИА Новости.

«Все эти заявления — сплошное безумие», — констатировал Шеремет. По его словам, Украине не стоит пытаться захватить Крым, тем более военным путем, иначе для Киева все закончится «плачевно и фатально». «Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь. Все наступление украинской армии закончится, не успев начаться», — предупредил депутат.

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Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев должен быть готов к возвращению Крыма и Донбасса военным путем. Он удивился, что Украина не рассматривает сценарий войны за эти территории, и призвал Генштаб разработать план их возвращения с использованием современного оружия.

В сентябре правительство Украины утвердило Стратегию деоккупации Крыма. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, документ был принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возвращению полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.