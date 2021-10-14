В аккаунте генконсульства России в Харькове раскритиковали «оккупацию» Крыма

Неизвестные взломали страницу Генерального консульства России в Харькове в Instagram и опубликовали поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. Об этом сообщили в российском посольстве, передает РИА Новости.

В 11:20 по московскому времени на странице диппредставительства появилась публикация с поздравлением украинских военнослужащих и критикой политики России в отношении Украины. В частности в посте осудили «оккупацию» российским руководством Крыма и Донбасса и понадеялись на скорое прекращение «агрессивных, захватнических действий» Москвы в адрес Киева.

«Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли», — заявляется в публикации.

В посольстве России подчеркнули, что на данный момент дипломаты восстанавливают доступ к аккаунту.

До 2014 года на Украине 23 февраля отмечали День защитника Отечества. По указу пятого президента страны Петра Порошенко вместо этой праздничной даты была учреждена другая — День защитника Украины, который стали отмечать 14 октября.

В 2021 году ради гендерного равенства праздник был переименован в День защитника и защитниц Украины.