Хакеры взломали самую загадочную радиостанцию России и проорали «Слава Украине!»

Вечером 24 декабря радиолюбители обнаружили, что радиостанция «УВБ-76» (также именуемая «жужжалкой») временно прекратила свое вещание. Об этом сообщает TJournal.

На странице радиостанции «ВКонтакте» пользователи пожаловались, что не услышали в эфире гудок, означающий работу станции.

TJournal пишет, что примерно в 21:00 мск на волнах «УВБ-76» прозвучал рэп на русском языке, а затем в эфире несколько минут звучало зацикливание криков «Слава Украине!»

На случай также обратили внимание пользователи анонимного имиджборда «Двач». Один из юзеров выложил две аудиозаписи, в которых фигурируют обороты «Раша-пидораша» и «москальская свинья», которые якобы прозвучали в эфире «УВБ-76».

Коротковолновая радиостанция «УВБ-76» начала вещание в 1976 году. В августе 2017 года на «Би-би-си» появился материал о станции. В нем предполагается, что частота принадлежит российским Вооруженным силам, однако никто из государственной организации эту информацию «Би-би-си» не подтвердил. Ее возможное местонахождение — Ленинградская область. Также в материале были выдвинуты предположения, что станция была создана во время Холодной войны для передачи военных сведений. В настоящий момент в эфире преимущественно транслируется шум, однако на YouTube хранятся записи изредка транслируемых в эфире станции имен и цифр. Последняя из них датируется 17 декабря.

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